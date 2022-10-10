News More News
{{ timeAgo('2022-10-10 12:00:57 -0500') }} football Edit

Penn State's White Out vs Minnesota to be televised on ABC

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Penn State's annual White Out, this year scheduled for October 22 against the Minnesota Golden Gophers will be televised on ABC. The game previously had received a 7:30 p.m. kickoff time but now has received its official kickoff time.

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

The top-10 ranked Nittany Lions (5-0) will first have to No.4 Michigan this weekend in Ann Arbor in a matchup of unbeaten scheduled for a noon kickoff on Fox.

Penn State's matchup against Minnesota will be the second-straight season that the Nittany Lions' White Out will not be against Ohio State or Michigan. From 2012 to 2019, each of Penn State's White Out games was against either the Buckeyes or Wolverines.

All-time, the Nittany Lions are 9-8 in White Out games but have won four of their last five.


--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the Penn State Football Free Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}