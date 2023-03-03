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Penn State safety target Vaboue Toure sets June official visit

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

One of Penn State's top safety targets Vaboue Toure has scheduled his official visit to Happy Valley, the Irvington (NJ) native announced on Thursday night.

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The 6-foot-1, 185-pound safety has scheduled his official visit to Penn State for June 9-11. He will be joining Georgia TE Caleb Odom that weekend thus far as official visitors on campus.

READ: Penn State to host Georgia TE Caleb Odom for an official visit

Toure was most recently on campus on January 29th on a one-on-one visit with the Nittany Lions staff. He also made a trip in October for the Nittany Lions' matchup with Ohio State.

The Nittany Lions are making New Jersey once again a bit of a priority since hiring recruiting analyst Khalil Ahmad, a New Jersey native. Shortly after adding Ahmad, the Nittany Lions picked up a commitment from 2025 New Jersey offensive lineman Jaelyn Matthews.

The Nittany Lions currently hold four commitments in their 2024 recruiting class with LB Kari Jackson being the most recent, committing to the program on Tuesday. So far, all four of the Nittany Lions commitments are Rivals250 prospects.

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