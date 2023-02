Penn State (16-0, 8-0 B1G) seniors Roman Bravo-Young and Max Dean stole the show in a 40-6 rout of the Clarion Golden Eagles (11-6). The Lions took 9 of 10 bouts in Rec Hall to close out the dual meet season, its third consecutive without a blemish.

At 125, Gary Steen picked up another win to move his record to 6-12 on the year. Steen took a 5-1 decision from Joey Fischer of Clarion with a beautiful ankle pick during the bout. Steen will move into the post-season looking to build on this momentum and turn some heads at the B1G Tournament in Ann Arbor.

Senior Roman Bravo-Young capped off his career in Rec Hall with a fall at 4:31. RBY, who contemplated moving on from the Lions the past off-season. He signed an NIL deal with Dave Martin, a noted manager of many prominent MMA fighters. RBY also trains with former UFC Bantamweight champion Dominick Cruz. Despite the attractive offers, RBY returned to Penn State and will look to win his third NCAA title for the Blue and White this post-season.

Senior Max Dean also capped off his Penn State regular season career with a 9-5 decision win over Ty Bagoly. Dean, who transferred from Cornell, will look to back up his NCAA Championship last year with a repeat performance.

Beau Bartlett, Shayne Van Ness, Levi Haines, Carter Starocci, and Greg Kerkvliet also had impressive performances for the Lions. #5 Bartlett steamrolled Seth Koleno to a 12-4 major, #13 Van Ness scored a 17-1 technical fall in less than five minutes, #8 Levi Haines won an 18-3 technical fall in 4:26. 2x NCAA Champion Carter Starocci also won by technical fall, 19-3 in 5:00. #2 Heavyweight Greg Kerkvliet also won, but by fall in 5:11. The Lions worked to establish bonus points and did in six bouts. #1 Aaron Brooks did not wrestle, and was filled in by Donovan Ball, who lost by fall in 1:20 to #21 Will Feldkamp. Next, Penn State heads to the University of Michigan from March 4-5 for the B1G Championships.