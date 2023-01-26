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Penn State set to host 2025 Rivals100 OL Jaelyne Matthews

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Among Penn State’s many visitors this weekend is 2025 Rivals100 offensive lineman Jaelyne Matthews.

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