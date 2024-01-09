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Penn State set to host 2025 Rivals250 OL for Junior Day

Matthew OHaren-USA TODAY Sports
Matthew OHaren-USA TODAY Sports (Matthew OHaren-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

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Penn State is set to host one of their top 2025 offensive line targets on campus for a junior day visit later this month.

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