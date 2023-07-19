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Penn State set to host four-star Florida QB next weekend

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Penn State will be hosting a four-star quarterback from the Sunshine State on campus next weekend for their annual Lasch Bash at the end of this month as four-star Miami Central QB Bekkem Kritza will be making the trip to Happy Valley next weekend.


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