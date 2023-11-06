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Penn State set to host large New Jersey contingent this weekend

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

This weekend, Penn State will have one of their biggest recruiting weekends of the year as they host recruits from around the country for their matchup against the Michigan Wolverines on Saturday afternoon.

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Happy Valley Insider has been working hard over the last several weeks to confirm which 2024, 2025, 2026, and 2027 prospects will be on campus for this weekend's matchup. Among the expected visitors, is a large contingent of New Jersey prospects. So far, HVI has confirmed 15 prospects out of the Garden State that are expected to make the trip.

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