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Penn State set to host strong group Virginia targets this weekend

Dylan Callaghan-Croley • NittanyNation
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Penn State is set to host an impressive group of Virginia targets this weekend for their Junior Day festivities. Nittany Nation has confirmed at least four visits from the Old Dominion states and is currently working on a few other names as well that could possibly be added by Saturday's Junior Day.

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Virginia linebacker Kristopher Jones is one of the headline visitors of Penn State's first Junior Day of the month on Saturday.
Virginia linebacker Kristopher Jones is one of the headline visitors of Penn State's first Junior Day of the month on Saturday. (Nick Lucero/Rivals.com)
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