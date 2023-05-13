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PSU set to welcome more 2023 signees, portal commitments this weekend

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Penn State will see additional members of their 2203 recruiting class come to campus this weekend and begin their tenures as Nittany Lions.

This weekend, a total of nine Penn State 2023 signees and transfer portal commitments will move into Happy Valley.

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