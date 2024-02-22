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Penn State to host 2026 ATH Marcello Vitti this spring

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

One of the nation's top athletes in the 2026 recruiting cycle is planning on making a return trip to Happy Valley in April, Happy Valley Insider confirmed this week.

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