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Penn State to host 2026 Rivals250 QB on campus this week

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

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The Penn State Nittany Lions will be hosting one of the top quarterbacks in the 2026 recruiting cycle this week for an unofficial visit, Happy Valley Insider has confirmed.

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