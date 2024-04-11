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Penn State to welcome four-star OL to campus on Thursday

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

The Penn State football program will be hosting one of the region's top offensive lineman in the 2025 recruiting class on Thursday afternoon.

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