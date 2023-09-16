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Penn State vs. Illinois: Player Availability Report

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Two hours prior to Saturday afternoon's kickoff between Penn State and Illinois, the Big Ten released both team's availability reports.

It's a much shorter availability report for the Nittany Lions than the last two weeks.

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Penn State

Penn State availability report
POS PLAYER OUT / QUES Weeks on report

WR

Malick Meiga

OUT

3

DT

Alonzo Ford Jr

OUT (Season)

3

OL

Landon Tengwall

OUT (Retired)

3

DE

Smith Vilbert

OUT (Season)

3

WR

Harrison Wallace III

QUES

1

DT

Kaleb Artis

QUES

1

Illinois

Illinois availability report
POS PLAYER OUT / QUES

DB

Demetrius Hill

OUT

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