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Penn State vs. Indiana: Player Availability Report

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Two hours before Saturday afternoon's kickoff between Penn State and Indiana, both program's availability report was released. Here who is out and questionable for both sides.

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Penn State availability report
POS PLAYER OUT / QUES

TE

Andrew Rapplyea

OUT

DE

Smith Vilbert

OUT

WR

Tyler Johnson

OUT

DB

Elliot Washington II

OUT

RB

Tyler Holzwrorth

OUT

Feyisayo Oluleye

OUT

DE

Chop Robinson

OUT

LB

Kaveion Keys

OUT

OL

Ian Harvie

OUT

OL

Liam Powers

OUT

OL

JIm Fitzgerald

OUT

DE

Amin Vanover

QUES

WR

Mason Stahl

QUES

WR

Carmelo Taylor

QUES

DE

Mason Robinson

QUES
Indiana availability report
POS PLAYER OUT/QUES

DB

Jamier Johnson

OUT

LB

Kaiden Turner

OUT

OL

Max Longman

QUES

QB

Dexter Williams

QUES

WR

Cam Camper

QUES

DB

Phillip Dunnam

QUES

DB

Noah Pierre

OUT

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