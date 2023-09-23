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Penn State vs. Iowa: Player Availability Report

Marty Leap • Happy Valley Insider
Staff Writer
@msj41817
Staff writer for Happy Valley Insider

Two hours prior to Saturday night's kick off between Penn State and Iowa, the Big Ten released both team's availability reports.

Who will and won't be available for the Nittany Lions in tonight's White Out?

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Penn State

Penn State availability report
POS PLAYER OUT / QUES Weeks on report

DT

Alonzo Ford Jr

OUT (Season)

4

OL

Landon Tengwall

OUT (Retired)

4

DE

Smith Vilbert

OUT (Season)

4

WR

Malick Meiga

OUT

3

WR

Tyler Johnson

OUT

1

DE

Mason Robinson

OUT

1

WR

Harrison Wallace III

QUES

2

Iowa

Iowa availability report
POS PLAYER OUT / QUES

TE

Luke Lachey

OUT

RB

Leshon Williams

OUT

RB

Jaziun Patterson

OUT

WR

Reese Osgood

OUT

WR

Jacob Bostick

OUT

DL

Chris Reames

OUT

OL

Asher Fahey

OUT

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