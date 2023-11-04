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Penn State vs. Maryland: Player Availability Report

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Two hours before Saturday afternoon's kickoff between Penn State and Maryland, both program's availability report was released. Here who is out and questionable for both sides.

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Penn State availability report
POS PLAYER OUT / QUES

DE

Amin Vanover

QUES

DE

Chop Robinson

OUT

S

Mehki Flowers

OUT

CB

Elliot Washington II

OUT

DE

Smith Vilbert

OUT
Maryland availability report
POS PLAYER OUT/QUES

LB

Neeo Avery

OUT

RB

Roman Brown

OUT

WR

Ryan Manning

OUT

LB

Riyad Wilmot

OUT

RB

Nolan Ray

OUT

DL

Daniel Owens

OUT

DL

Lavon Johnson

OUT

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