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Penn State vs. Penn State: Player Availability Report

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Two hours prior to Saturday afternoon's kickoff between Penn State and Ohio State, both program's availability report was released. It's a small report for the Nittany Lions today while for Ohio State, there are several important pieces listed for the Buckeyes.

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Penn State availability report
POS PLAYER OUT / QUES

TE

Andrew Rapplyea

OUT

DE

Smith Vilbert

OUT
Ohio State availability report
POS PLAYER OUT/QUES

WR

Emeka Egbuka

QUES

RB

TreVeyon Henderson

QUES

WR

Kyion Grayes

OUT

DB

Denzel Burke

OUT

WR

Nolan Baudo

OUT

RB

T.C. Caffey Jr

OUT

TE

Joe Royer

OUT

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