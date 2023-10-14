News More News
ago football Edit

Penn State vs. UMass: Player Availability Report

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

Two hours prior to Saturday afternoon's kickoff between Penn State and UMass, Penn State's availability report was released. The good news for the Nittany Lions is that wide receiver Trey Wallace III and running back Kaytron Allen were both absent from the report. Offensive lineman JB Nelson however is listed as out for the game.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Penn State availability report
POS PLAYER OUT / QUES

WR

Tyler Johnson

OUT

DT

Alonzo Ford Jr

OUT (Season)

DE

Smith Vilbert

OUT

TE

Khalil Dinkins

OUT

WR

Feyisayo Oluleye

OUT

S

Patrick Williams

OUT

DL

Mason Robinson

OUT

OL

JB Nelson

OUT

OL

Liam Powers

OUT

OL

Jim Fitzgerald

OUT

WR

Mason Stahl

OUT

WR

Carmelo Taylor

OUT

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}