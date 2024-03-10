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Five Nittany Lions win individual titles, PSU wins team title on Sunday

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Editor
@RivalsDylanCC

For the second straight year and the third time since 2019, the Penn State Nittany Lions wrestling team has won the Big Ten Tournament team title. The team title also marks the program's eighth conference tournament title overall.

The Nittany Lions clinched the team title on Sunday afternoon as they took a 153.0 - 122.5 advantage over the Michiagn Wolverines following the bouts at 141 pounds.

Follow along for the results from Sunday's championship matchups in College Park, Maryland.

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RESULTS FROM SUNDAY

125

At 125 pounds, freshman Braeden Davis capped off his incredible tournament run by defeating Minnesota's Patrick McKee with an 8-1 decision. Davis defeated a trio of All-Americans over the course of Saturday and Sunday to win the 125 title and will now turn his sights to a national title in Kansas City later this month.

133

At 133, Aaron Nagao secured a third place finish by defeating Nebraska's Jacob Van Dee. At the 141 weight class, Beau Bartlett suffered his first loss of the season as Ohio State's Jesse Mendez used a takedown in the final seconds to defeat Bartlett 4-1.


149

In the 149 third place match, the Nittany Lions' Tyler Kasak defeated Maryland's Ethen Miller to earn a third place finish.


157

In the 157 championship, Penn State's Levi Haines defeated Michigan's Will Lewan with a takedown in sudden victroy, to win his second straight championship. Haines will enter the NCAA Tournament as the No. 1 seed at 157.

165

In the most anticipated matchup on Sunday, Mitchell Mesenbrink and Wisconsin's Dean Hamiti had an absolute classic. Hamiti after the first period had a 6-1 lead over Mesenbrink. The redshirt freshman was able to cut Hamiti's lead to 9-6 entering the third period before using a huge third period effort to defeat Hamiti 13-11 and clinch his first Big Ten championship.

184

Bernie Truax gave Minnesota's Isaiah Salazar, the Big Ten's top ranked wrestler at 184 all he could handle but it wouldn't be enough in an 8-1 decision in sudden victory.

197

Aaron Brooks was going for his fourth Big Ten championship on Sunday evening in College Park and there was little doubt that he would complete the job as he defeated Iowa's Zach Glazier 19-3 with the technical fall. He becomes the third Nittany Lion ever to win four Big Ten titles joining Ed Ruth and David Taylor. He'll attempt to become the sixth wrestler ever to win four national titles later this month in Kansas City.

HWT

Senior Greg Kerkvliet's quest for a Big Ten championship si complete. The senior remained undefeated with a 8-3 decision over Ohio State's Nick Feldman.

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