News More News
{{ timeAgo('2022-10-02 10:40:23 -0500') }} football Edit

PHOTO ALBUM: Penn State Football's 17-7 win vs. Northwestern

Heather Weikel
PennState.Rivals.com

Here's a few of the great shots from our photographer Heather Weikel this weekend at the Penn State vs. Northwestern game.

Not a Subscriber? Join us With Our FREE 30-Day Premium Trial

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the Penn State Football Free Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}