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PHOTOS: Penn State celebrates Senior Day, defeat Michigan State 35-16

Heather Weikel
PennState.Rivals.com

A series of photos from Penn State Football's victory over Michigan State.

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