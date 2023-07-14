News More News
premium-icon
ago football Edit

Predicting Penn State Football to land one of their top OL target

Richard Schnyderite • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

After talking to sources, Happy Valley Insider has submitted a new FutureCast for Penn State to land one of their top offensive line targets in the class of 2025 in Pennsylvania native and Nittany Lions legacy recruit Michael Carroll.

Now let's get into why we've put in this FutureCast.

Not a Happy Valley Insider subscriber? Join today for access to all our premium content and message board community. Already INSIDE? Join the conversation on THE LIONS DEN FORUM!

WHY WE FUTURECASTED CARROLL TO PENN STATE....

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}