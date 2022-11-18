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{{ timeAgo('2022-11-18 08:22:40 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State Basketball faces off against Virginia Tech

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball is ready to take the hardwood again this afternoon in game two of the 2022 Shriners Children's Charleston Classic as they face off against the Virginia Tech Hokies in a battle between ACC / B1G schools.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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HOW TO WATCH/LISTEN....    

TV: ESPN2

WHEN: Friday at Noon ET

WHERE: TD Arena (5,100) -- Charleston, South Carolina

SPREAD: Virginia Tech -2.0 || O/U set at 139.0

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || VIRGINIA TECH

KENPOM: No. 34 || No. 26

SAGARIN: No. 32 || No. 46

ESPN BPI: No. 61 || No. 38

RECORD/SERIES HISTORY....  

VIRGINIA TECH RECORD: 4-0 / Notable wins against Lehigh, Old Dominion, William & Mary

SERIES HISTORY: This will be the 10th matchup between the two schools, as Virginia Tech leads the series 5-4. The Nittany Lions took the last three matchups in the series, most recently defeating the Hokies by a score of 75-55 back in December of 2020.

PROJECTED PENN STATE STARTING LINEUP....  

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