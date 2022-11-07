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{{ timeAgo('2022-11-07 07:30:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State Basketball opens season vs. Winthrop Eagles

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball is all set to take the hardwood as they open the 2022-23 season with a home opener matchup against the Winthrop Eagles.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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HOW TO WATCH/LISTEN....    

TV/STREAM: BTN+

SPREAD: Penn State -11.5 || O/U set at 138.0

WHEN: Monday at 7:00pm EST

WHERE: Bryce Jordan Center -- State College, Pennsylvania

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || WINTHROP

KENPOM: No. 46 || No. 162

SAGARIN: No. 51 || No. 151

2021-22 ESPN BPI: No. 81 || No. 150

21-22 NET Rankings: No. 88 || No. 147

RECORD/SERIES HISTORY....  

WINTHROP RECORD: 23-9 (14-2) / Notable wins versus Iowa, Wisconsin and Michigan State.

SERIES HISTORY: This will be the first matchup between the two schools.

RECRUIT COMPARISON....  

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