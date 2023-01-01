News More News
{{ timeAgo('2023-01-01 07:15:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State Basketball set to take on Iowa on New Year's Day

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball is ready to take the hardwood for the first time in 2023 as they will welcome the Iowa Hawkeyes to town for the official start of Big Ten Conference play.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

FOLLOW ALONG WITH FELLOW PSU HOOPS FANS IN OUR GAME THREAD

HOW TO WATCH/LISTEN....    

WHO: Iowa Hawkeyes vs. Penn State Nittany Lions

WHEN/TV: Sunday at 5:30pm ET || BTN

WHERE: Bryce Jordan Center (14,240) -- State College, Pennsylvania

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || IOWA

NET: No. 63 || No. 68

KENPOM: No. 41 || No. 46

SAGARIN: No. 51 || No. 36

ESPN BPI: No. 57 || No. 39

RECORD/SERIES HISTORY....  

IOWA RECORD: 8-5 || Notable wins vs. Iowa State, Clemson and Seton Hall.

SERIES HISTORY: This will be the 53rd matchup between the two schools, as Iowa leads the series 33-19 all time. However the Nittany Lions hold the most recent victory in the series, defeating Iowa back in January of 2022 where they defeated the Hawkeyes, 90-86.

THROWBACK - BOTH STARTING LINEUPS AS RECRUITS...

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it on the Penn State Hoops Free Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}