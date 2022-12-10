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{{ timeAgo('2022-12-10 07:15:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State Basketball set to take on No. 17 Illinois

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

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Penn State Basketball is ready to take the hardwood once again this afternoon as they take on the No. 17 ranked Illinois Fighting Illini.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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HOW TO WATCH/LISTEN....    

TV: BTN

WHEN: Saturday at Noon ET

WHERE: State Farm Center (15,500) -- Champaign, Illinois

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || ILLINOIS

NET: No. 51 || No. 94

KENPOM: No. 36 || No. 45

SAGARIN: No. 43 || No. 51

ESPN BPI: No. 55 || No. 77

RECORD/SERIES HISTORY....  

ILLINOIS RECORD: 7-2 / Notable wins vs. Texas, UCLA and Syracuse.

SERIES HISTORY: This will be the 51st matchup between the two schools, as Illinois leads the series 32-18 all time. The Fighting Illini also have won the last four matchups against the Nittany Lions dating back to February 2020.

THROWBACK - BOTH STARTING LINEUPS AS RECRUITS...

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