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{{ timeAgo('2023-01-24 09:49:24 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State Hoops set to face Rutgers on Tuesday night

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball is ready to take the hardwood once again today as they will take on the Rutgers Scarlet Knights out in New Jersey on Tuesday.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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HOW TO WATCH/LISTEN....    

WHO: Penn State Nittany Lions vs. Rutgers Scarlet Knights

WHEN: Tuesday at 6:30pm ET || BTN

WHERE: Jersey Mike’s Arena (8,500) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -6.5pts || Over/Under set at 128.5pts

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || RUTGERS

NET: No. 48 || No. 22

KENPOM: No. 38 || No. 20

ESPN BPI: No. 49 || No. 17

SAGARIN: No. 49 || No. 22

RECORD/SERIES HISTORY....  

RUTGERS RECORD: 13-6 / Notable wins vs. Purdue, Indiana and Ohio State.

SERIES HISTORY: This will be the 73rd matchup between the two schools, with Penn State leading the series 41-31. However the Scarlet Knights hold the most recent victory defeating the Nittany Lions 59-58 back in March 2022.

THROWBACK - BOTH STARTING LINEUPS AS RECRUITS...

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