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{{ timeAgo('2023-01-17 09:42:15 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State Hoops set to face Wisconsin on Tuesday night

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball is ready to take the hardwood once again today as they will take on the Wisconsin Badgers in a late one on Tuesday.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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HOW TO WATCH/LISTEN....    

WHO: Penn State Nittany Lions vs. Wisconsin Badgers

WHEN/TV: Tuesday at 8:30pm ET || BTN

WHERE: Kohl Center (17,230) -- Madison, Wisconsin

SPREAD: Wisconsin -3.5pts || Over/Under at 129.5

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || WISCONSIN

NET: No. 51 || No. 66

KENPOM: No. 38 || No. 67

SAGARIN: No. 51 || No. 58

ESPN BPI: No. 49 || No. 59

RECORD/SERIES HISTORY....  

PURDUE RECORD: 11-5 (3-3) || Notable wins vs. Marquette, Iowa and Maryland.

SERIES HISTORY: This will be the 54th matchup between the two schools, with Wisconsin leading the series 42-11 all time. The most recent matchup came in February of 2022, where the Badgers defeated the Nittany Lions by a score of 51-49.

THROWBACK - BOTH STARTING LINEUPS AS RECRUITS...

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