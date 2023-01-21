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{{ timeAgo('2023-01-21 10:12:11 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State Hoops set to take on Nebraska Saturday afternoon

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball is ready to take the hardwood once again today as they will take on the Nebraska Cornhuskers this Saturday afternoon.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

FOLLOW ALONG WITH FELLOW PSU HOOPS FANS IN OUR GAME THREAD

HOW TO WATCH/LISTEN....    

WHO: Penn State Nittany Lions vs. Nebraska Cornhuskers

WHEN: Saturday at 2:15pm ET || BTN

WHERE: Bryce Jordan Center (15,261) -- State College, Pennsylvania

SPREAD: Penn State -8.5pts || Over/Under set at 134.0pts

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || NEBRASKA

NET: No. 51 || No. 90

KENPOM: No. 39 || No. 93

ESPN BPI: No. 51 || No. 114

SAGARIN: No. 52 || No. 90

RECORD/SERIES HISTORY....  

NEBRASKA RECORD: 10-9 / Notable wins vs. Creighton, Iowa and Ohio State.

SERIES HISTORY: This will be the 25th matchup between the two schools, with Penn State leading the series 13-11. In the most recent matchup back in February of 2022, the Cornhuskers ended up defeating the Nittany Lions by a score of 93-70.

THROWBACK - BOTH STARTING LINEUPS AS RECRUITS...

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