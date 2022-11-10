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{{ timeAgo('2022-11-10 07:00:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State Hoops versus Loyola-Maryland

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball is all set to take the hardwood again tonight as they welcome the Loyola (Md.) Greyhounds to town for matchup inside the Bryce Jordan Center.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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HOW TO WATCH/LISTEN....    

TV/STREAM: BTN+

SPREAD: Penn State -16.5 || O/U set at 132.0

WHEN: Thursday at 7:00pm EST

WHERE: Bryce Jordan Center -- State College, Pennsylvania

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || LOYOLA-MD

KENPOM: No. 38 || No. 228

SAGARIN: No. 40 || No. 273

2021-22 ESPN BPI: No. 81 || No. 262

21-22 NET Rankings: No. 88 || No. 260

RECORD/SERIES HISTORY....  

LOYOLA-MD RECORD: 14-16 (8-10) / Notable wins versus Army, Fairfield, Lafayette and Lehigh.

SERIES HISTORY: This will be the sixth matchup between the two schools, as Penn State leads the series 4-1.

PROJECTED PENN STATE STARTING LINEUP....  

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