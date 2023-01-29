News More News
{{ timeAgo('2023-01-29 10:08:17 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State Hoops versus Michigan on Sunday

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball is ready to take the hardwood once again today as they will take on the Michigan Wolverines on Sunday afternoon.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

FOLLOW ALONG WITH FELLOW PSU HOOPS FANS IN OUR GAME THREAD

HOW TO WATCH/LISTEN....    

WHO: Penn State Nittany Lions vs. Michigan Wolverines

WHEN: Sunday at Noon ET || BTN

WHERE: Bryce Jordan Center (15,104) -- State College, Pennsylvania

SPREAD: Penn State -3.5pts || Over/Under set at 141.0pts

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || MICHIGAN

NET: No. 60 || No. 5

KENPOM: No. 52 || No. 58

ESPN BPI: No. 54 || No. 79

SAGARIN: No. 56 || No. 46

RECORD/SERIES HISTORY....  

MICHIGAN RECORD: 11-9 / Notable wins vs. Maryland, Northwestern & Pittsburgh

SERIES HISTORY: This will be the 3rd matchup between the two schools, with Michigan leading the series 38-14. The Wolverines have won the past three matchups with the Nittany Lions most recent win coming in January 2020.

THROWBACK - BOTH STARTING LINEUPS AS RECRUITS...

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it on the Penn State Hoops Free Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}