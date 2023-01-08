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{{ timeAgo('2023-01-08 07:15:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Penn State readying to take on No. 1 ranked Purdue

Richard Schnyderite • NittanyNation
Publisher
@RivalsRichie

Penn State Basketball is ready to take the hardwood once again today as they will take on No. 1 ranked Purdue as they hope to upset the Boilermakers on their own home court.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

FOLLOW ALONG WITH FELLOW PSU HOOPS FANS IN OUR GAME THREAD

HOW TO WATCH/LISTEN....    

WHO: Purdue Boilermakers vs. Penn State Nittany Lions

WHEN/TV: Sunday at 6:00pm ET || BTN

WHERE: Bryce Jordan Center (14,240) -- State College, Pennsylvania

RANKINGS COMPARISON.....    

PENN STATE || PURDUE

NET: No. 69 || No. 7

KENPOM: No. 47 || No. 7

SAGARIN: No. 54 || No. 11

ESPN BPI: No. 62 || No. 11

RECORD/SERIES HISTORY....  

PURDUE RECORD: 13-1 || Notable wins vs. Duke, Gonzaga and West Virginia

SERIES HISTORY: This will be the 57th matchup between the two schools, as Iowa leads the series 43-13 all time. The most recent matchup came in March of 2022, where the Boilermakers defeated the Nittany Lions by a score of 69-61.

THROWBACK - BOTH STARTING LINEUPS AS RECRUITS...

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