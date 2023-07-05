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Projecting remaining space for the Nittany Lions' class of 2024 - Offense

Dylan Callaghan-Croley • Happy Valley Insider
Beat Writer / Recruiting Analyst
@RivalsDylanCC

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As we are now firmly into the dead period and recruiting is slowing down for Penn State, this is an opportune time to look at Penn State's remaining targets on the offensive side of the ball and just how much room the Nittany Lions have left in their 2024 recruiting class.

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