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PSU 365: Instant Reaction to John Scott Jr. leaving for NFL

The Penn State 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Dylan Callaghan-Croley and Richard Schnyderite discuss Penn State Football defensive line coach John Scott Jr. leaving for a job with the Detroit Lions and discuss several potential replacements, including PSU alum and Texas A&M defensive line coach Elijah Robinson.

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