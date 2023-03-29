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PSU 365: Instant Reaction to Penn State hiring Mike Rhoades

The Penn State 365 Podcast
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Nittany Nation publisher Richie Schnyderite and lead beat writer Dylan Callaghan-Croley offer their instant reactions to Penn State hiring Mike Rhoades as the new basketball coach, talk potential assistant coaches can fill out his staff and talk which potential VCU players to watch out for in the portal.

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