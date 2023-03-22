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PSU 365: Instant Reaction to Shrewsberry leaving, potential replacements

The Penn State 365 Podcast
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Nittany Nation publisher Richie Schnyderite and lead beat writer Dylan Callaghan-Croley offer their reactions to Micah Shrewsberry leaving Penn State for Notre Dame and also talk about who could replace him at the helm in State College.

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