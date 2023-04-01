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PSU 365: Jon Mitchell commits, big visitor weekend + latest hoops portal

The Penn State 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Nittany Nation publisher Richie Schnyderite and lead beat writer Dylan Callaghan-Croley offer their instant reactions to Penn State Football landing 2024 Florida cornerback Jon Mitchell. Then the guys do a deep dive into the big recruiting weekend, featuring several top targets.

Finally the guys finish up by talking Penn State Basketball, a new player coming to Happy Valley, other top transfer portal targets and who else could fill out the roster.

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