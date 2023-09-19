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PSU 365 Pod: Illinois recap + early White Out / Iowa game preview

The PSU 365 Podcast
HappyValleyInsider.com

The crew discusses Penn State's 30-13 win over Illinois, gives early thoughts on the Nittany Lions' White Out matchup against Iowa, and more.

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