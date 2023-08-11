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PSU 365 Pod: Penn State suffers pair of injuries on the D-Line

The PSU 365 Podcast
HappyValleyInsider.com

Happy Valley Insider's Dylan Callaghan-Croley and Marty Leap discuss Penn State suffering a pair of season-long injuries on the defensive line and then they pivot to previewing the quarterback and running backs rooms.

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