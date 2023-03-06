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PSU 365: PSU / NW Hoops recap, latest on DL coach search

The Penn State 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Nittany Nation publisher Richard Schnyderite and lead Penn State beat writer Dylan Callaghan-Croley recap PSU Hoops big wins over Northwestern and Maryland. They then talk NCAA Tournament chances, latest bracketology projections and more.

Finally, they wrap up with talking about the latest rumblings on the open Nittany Lions defensive line coach job.

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