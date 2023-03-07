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PSU 365: Talking NCAA Tourney chances with bracketologist Brad Wachtel

The Penn State 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Nittany Nation publisher Richard Schnyderite is joined by bracketologist Brad Wachtel to break down Penn State's chance of making their first tournament since 2011, where they could be seeded, chances in the Big Ten Tournament and more.

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