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PSU 365: Two new futurecasts, latest recruit scoop + hoops on a tear

The Penn State 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Dylan Callaghan-Croley and Richard Schnyderite discuss our latest futurecast for top Penn State Football recruiting targets Kenny Woseley and Kari Jackson. The two then dive into 2024 recruiting as a whole and talk about who could be next.

After that the guys talk future recruiting, PSU's recruiting impact on New Jersey, the latest on the Nittany Lions March Madness chances and more.

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