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PSU Pod: 2025 New York WR Lyrick Samuel commits to Penn State

The PSU 365 Podcast
PennState.Rivals.com

Richie and Dylan break down the latest commitment in the class of 2025 for Penn State Football in Erasmus Hall High School (NY) wide receiver Lyrick Samuel (0:16).

They then break down his game (1:12), talk about his pretty good junior year (4:40), a unique connection to one of the current wide receiver on the team (7:30) and who the next commitment might be (12:20) as a certain quarterback could be close.

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