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PSU POD: Football Practice Recap + Latest Recruit Scoop
Richie O'Leary
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Happy Valley Insider
Publisher
Richie and Dylan break down the latest from Penn State Football spring practice (1:21), talking about the running back room which was missing two notable guys this week (3:10) and is the wildcat coming to the Nittany Lions offense (4:10).
The guys then transition to talking about the latest on PSU's recruiting efforts with top QB target Matt Zollers (11:48) and how the Nittany Lions are trending downward with not one, but two defensive line targets (18:38).
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