Advertisement
News More News
ago other sports Edit

PSU POD: Gaines decommits, latest on QB Matt Zollers & NFL Combine recap

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Richie and Dylan react to Penn State Football losing 2025 defensive back commit Omari Gaines (0:19), if the Nittany Lions are having struggles in New Jersey recruiting wise (2:05) and the latest on 2025 QB Matt Zollers recruitment (4:33).

The guys then recap the up and down weekend for several former Penn State players in the 2024 NFL Combine (12:43).

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Advertisement

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement