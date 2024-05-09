Advertisement
News More News
ago other sports Edit

PSU POD: Greg Kerkvliet returns, Lineup Predictions + David Taylor to OSU

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Richie and Joey offer a reaction to National Champion heavyweight wrestler Greg Kerkvliet returning (0:30) and then go back and re-do their lineup predictions from our last podcast as there's a lot of potential starters on the roster (1:42).

The guys then shift to talking about the David Taylor to Oklahoma State news (19:00), talk about Carter Starocci's Twitter beef with Taylor and the Cowboys (27:10), a PSU/OSU match in Beaver Stadium (30:00) and finish off by talking Aaron Brooks and the Olympics (35:10).

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Advertisement

--------------------------------------------------------------

Follow us on Twitter!

Like us on Facebook

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Lions Den Message Board

Talk about it inside the FREE Penn State Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement