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PSU POD: Instant Reaction to Penn State landing 2025 QB Bekkem Kritza

Penn State 365 Podcast
HappyValleyInsider.com

Penn State Football landed their sixth commitment of the 2025 recruiting class today in quarterback Bekkem Kritza out of Colorado.

The Happy Valley Insider crew of Richie Schnyderite and Dylan Callaghan-Croley offer their reactions to the new and talk about who could be next for the We Are 2025 class.

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