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PSU Pod: James Franklin Presser Recap + Ohio State Preview

Penn State 365 Podcast
HappyValleyInsider.com

The Penn State 365 podcast returns to discuss the Nittany Lions landing 2024 defensive end Jaylen Harvey, give their thoughts on the Nittany Lions 63-0 win over the UMass Minutemen and give early thoughts on Penn State's matchup this weekend against Ohio State.

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