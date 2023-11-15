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PSU POD: Latest on OC Search + is Franklin the right man for the job

Penn State 365 Podcast
HappyValleyInsider.com

Happy Valley Insiders Richie Schnyderite and Dylan Callghan-Croley discuss Penn State letting go of Mike Yurcich 0:30), the latest happenings in the Offensive Coordinator search (6:25) and then go one by one through some of the top candidates (6:30).

The guys finish off by talking about the Nittany Lions future and debating if James Franklin is the right man for the job (30:00) or not.

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