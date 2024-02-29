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PSU POD: Latest Recruit Scoop + is Penn State struggling with NIL?

Richie O'Leary • Happy Valley Insider
Publisher
@RivalsRichie

Richie and Dylan offer the latest Penn State Football recruit scoop including official visitors (0:50), what's going on with QB target Matt Zollers (8:06) and end things talking about the Nittany Lions efforts in NIL world (11:15) and why aren't they one of the top collectives (13:28).

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